Verschillende slippartijen op de Buke in Zottegem Ronny De Coster

30 januari 2019

08u40 0

Het sneeuwtapijt dat zich vannacht is gevormd, veroorzaakt op tal van plaatsen verkeersellende. Onder meer op de Buke in Zottegem zijn al verschillende auto’s gaan schuiven in de buurt van de rotonde. Een chauffeur die de Bure naar beneden reed verloor de controle over het stuur en botste tegen een paal. De wagen liep daarbij zware averij op. Een autobus van De Lijn maakte nabij het kruispunt met de Elenestaat een slipper kwam zo dwars over de weg te staan. De chauffeur kon het voertuig zelf weer op het juiste pad krijgen.

Strooidiensten zijn volop in de weer, maar het blijft opletten.