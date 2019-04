Vernieuwd kruispunt Tweekerkenstraat met Langestraat en Godveerdegemstraat vandaag weer open Ronny De Coster

12 april 2019

13u46 0 Zottegem Arbeiders leggen de laatste hand aan het kruispunt Tweekerkenstraat met Langestraat en Godveerdegemstraat in Zottegem. Het verkeerspunt kreeg een oversteekplaats, verhoogde fietspaden en een nieuw wegdek.

De fietsstroken zijn in een opvallende rode kleur geschilderd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen liet het kruispunt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Voor de werkzaamheden bleef de Langestraat drie weken afgesloten. Deze namiddag gaat de weg open. Dat is precies zoals bij de aanvang van de werkzaamheden was vooropgesteld.