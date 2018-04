Verkoop tweedehandsfietsen 25 april 2018

Fietsherstelplaats Zottegem organiseert op zaterdag 28 april van 10 tot 13 uur een verkoop van tweedehandsfietsen in haar gebouwen aan de Meengracht. De fietsherstelplaats maakt deel uit van de cluster 'Duurzame Mobiliteit' van Groep Intro. Binnen deze cluster krijgen mensen uit kwetsbare groepen werkervaring en tewerkstelling. De fietsherstelplaats is elke werkdag open van 8 tot 16 uur en is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/348.57.00. (FEL)