Verkoop politievoertuigen levert 9.111 euro op 13 februari 2018

De verkoop van vier oude politiewagens en een motor via 2dehands.be heeft vorig jaar 9.111 euro opgeleverd. Dat is heel wat meer dan vroeger, toen de politie haar wagens zelf verkocht. "Toen leverde zo'n verkoop amper 100 of 150 euro per voertuig op. Uitzonderlijk kreeg de politiezone eens 400 euro voor een voertuig. Ik ben dan ook tevreden dat mijn voorstel om de voertuigen voortaan te verkopen op 2dehands.be zo'n groot succes is, want dat levert een meeropbrengt van minstens 7.000 euro op", zegt politieraadslid Bart Lateur (Open Vld).





De motor, een Honda, bracht 810 euro op. De verkoop van een combi VW Transporter leverde 3.101 euro op. Een Alfa Romeo werd verkocht voor 1.300 euro, een Ford Focus voor 1.600 euro en een Toyota Corola voor 2.300 euro. (FEL)