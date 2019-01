Verkeerseiland, verkeersbord en auto geraakt: 38 dagen rijverbod en 1.800 euro boete LDO

09 januari 2019

15u29 0 Zottegem De politierechter in Oudenaarde heeft L.D.T. uit Herzele een rijverbod van 38 dagen en een effectieve boete van 1.800 euro opgelegd. De 36-jarige man reed onder invloed van alcohol over een verhoogd verkeerseiland in Zottegem, vernielde een verkeersbord en reed ook nog eens een geparkeerde wagen aan.

Op 5 februari 2018 eindigde een rit onder invloed van alcohol voor een man uit Herzele op een steile helling in de Grotenbergestraat in Zottegem. Daar kwam hij tot stilstand nadat hij over een verkeerseiland was gereden en een verkeersbord had geraakt. Zijn wagen was zodanig beschadigd dat hij olie verloor en uiteindelijk stilviel. Daarna bolde de wagen achteruit tegen een geparkeerde auto. De man moest zich in de politierechtbank in Oudenaarde verantwoorden voor de twee aanrijdingen en een vluchtmisdrijf. Volgens het openbaar ministerie probeerde de man namelijk weg te vluchten van de plaats van het ongeval, aangezien hij pas honderd meter verder tot stilstand kwam nadat zijn wagen het begaf.

“Geen vluchtmisdrijf”

De advocate van de man betwistte dat hij probeerde te vluchten. “Mijn cliënt heeft zich wel degelijk aan de kant gezet en heeft aangebeld bij enkele huizen om te vragen van wie de aangereden wagen was. Dat is niet iets wat iemand die probeert te vluchten zou doen.” De bestuurder bevestigde dat in de rechtbank. “Ik heb een fout begaan, maar het was niet mijn intentie om weg te rijden. Het ging allemaal heel snel. Als ik die geparkeerde auto niet geraakt zou hebben, zou ik ook uitgestapt zijn om de politie te bellen.”

Toch oordeelde de politierechter dat er een intentie was om te vluchten. Hij legde de man een rijverbod van 38 dagen en een boete van 1.800 euro op.