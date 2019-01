Verhogen perrons station Zottegem op lange baan Frank Eeckhout

18 januari 2019

13u32 0 Zottegem Ondanks eerdere beloftes is het nog zeker wachten tot na 2023 tot de perrons in het station van Zottegem verhoogd worden. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Bellot (MR) aan volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a).

Wie de trein neemt in Zottegem weet dat het geen gemakkelijke opdracht is om in de trein te klimmen vanop de lage perrons. Zeker voor wie met een kinderwagen op pad is, niet goed te been is of veel bagage bij heeft, is de trein nemen in Zottegem niet evident. “Dat blijft ook nog enkele jaren zo. Nochtans lanceerde de NMBS jaren terug het GEN-project (Gewestelijk Expres Net). Dat project zou zorgen voor het verbeteren van het Brusselse voorstedelijke netwerk. Op die manier kunnen pendelaars comfortabeler en efficiënter richting hoofdstad treinen. Het GEN bestaat uit 9 lijnen rond Brussel en ook de lijn Brussel – Denderleeuw – Zottegem behoort hiertoe", zegt Kurt De Loor.

Met 3.000 reizigers per dag is Zottegem toch één van de grotere stations in het GEN-net. “Het verbeteren van de stations op die lijn zou al jaren geleden moeten gerealiseerd zijn, maar het project liep heel veel vertraging op. Aan sommige stations op de lijn werden de perrons al verhoogd maar in Zottegem, Burst en Denderleeuw laten de werken op zich wachten. Voor wat het station van Zottegem betreft, is het zeker nog wachten tot na 2023. De minister had nochtans eerder laten weten dat er voor 2020 voor een bedrag van 12.835.412 euro zou geïnvesteerd worden in het Zottegemse station", aldus De Loor.