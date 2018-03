Verhaal over Egmont op juten koffiezakken 13 maart 2018

An Ruyssinck van Atelier Koeleur en Atelier Hafre uit Egmond in Nederland hebben twee jaar samengewerkt aan een tapijt over het leven van graaf van Egmont. "Het tapijt van Egmont bestaat uit verschillende scènes uit het leven van Egmont vastgelegd op juten koffiezakken. We starten bij de Gelderse oorlog in het noorden van Nederland. In deze woelige periode was er een slot in Egmond aan de Hoef in Nederland, dat bewoond werd door de adellijke familie Egmont. Lamoraal graaf van Egmont een afstammeling van deze Nederlandse familie werd geboren in het kasteel van Lahamaide in de provinie Henegouwen. Hij liet dan weer een kasteel bouwen in Zottegem", vertelt An Ruyssinck.





Passie voor geschiedenis

De rolstoelgebruikster met een passie voor geschiedenis verlegt haar grenzen met een tentoonstelling van dit verhaal op juten koffiezakken. "Historisch werd ik ondersteund door 'Cultuurwerking Sotteghem' omdat lijvige boeken lezen niet lukt", geeft de vrouw nog mee.





Expo in kapel

De tentoonstelling is dagelijks te zien van 22 april tot en met 16 september van 14 tot 18 uur in de kapel van het woonzorgcentrum Egmont in de Deinsbekestraat in Zottegem.





Dit wandtapijt past in het Egmontjaar dat momenteel gevierd wordt in Zottegem. (FEL)