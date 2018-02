Verenigingen kunnen bezwaar aantekenen tegen inhouden waarborg kerstmarkt 27 februari 2018

02u52 0

Verenigingen die hun waarborg van 160 euro niet terugkrijgen omdat ze afval achtergelaten hebben aan hun kraampje na de kerstmarkt in Zottegem, kunnen daartegen nog bezwaar aantekenen. Vorige week kon je in onze krant nog lezen dat zeven verenigingen hun waarborg kwijt zijn, maar dat de stad de gedupeerden nog niet op de hoogte had gebracht. "Dat gaat eerstdaags gebeuren", verzekert schepen voor Lokale Economie Lieselotte De Roover (CD&V). "Maar de verenigingen kunnen tegen deze beslissing wel nog bezwaar aantekenen. Als blijkt dat hun argumenten sterk genoeg zijn, kan deze beslissing nog teruggedraaid worden", belooft de schepen. (FEL)