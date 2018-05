Verenigingen krijgen waarborg kerstmarkt toch terug 09 mei 2018

De Zottegemse verenigingen, die beboet werden omdat hier en daar een zakje afval bleef staan na de kerstmarkt, krijgen dan toch hun waarborg van 160 euro terug. Dat laat Open Vld-bestuurslid Lieve Vander Hauwert weten.





De geviseerde verenigingen waren Studentenkring Sottegem, Gilde van de Macekliers, Zottegemse Basketvrienden, Moeder Egmont, Toogal Djanque, FC Velzeke en KSV Sottegem. Door het gure weer was de kerstmarkt van eind vorig jaar al geen voltreffer voor heel wat Zottegemse verenigingen. Het was Open Vld die het inhouden van de waarborgen in februari op de gemeenteraad bracht. "We hopen nu dat alle verenigingen opnieuw van de partij zijn op de kerstmarkten eind dit jaar", zegt Vander Hauwert.





(FEL)