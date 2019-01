Verdachte appelverkopers bellen aan in Puttestraat Frank Eeckhout

14 januari 2019

12u22 0 Zottegem Bij politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem werd deze voormiddag melding gemaakt van twee verdachte appelverkopers die aanbelden in de Puttestraat in Velzeke.

De twee mannen boden zich aan omstreeks 11.20 uur. Zij verplaatsten zich in een witte Mercedes Vito. Nadat een bewoner hen aansprak over hun handelingen, reden de twee weg in de richting van de Provinciebaan. De politie vraagt om alert te zijn en indien mogelijk de nummerplaat van de verdachte wagen te noteren en aan hen door te spelen. Meteen na de melding werd ook het buurtinformatienetwerk geactiveerd.