Verbreding spoorwegtunnel Erwetegem pas in mei 2019



Frank Eeckhout

20 november 2018

15u02 0 Zottegem Het is nog tot volgend jaar mei wachten op de beloofde verbreding van de smalle tunnel onder de spoorlijn Gent-Geraardsbergen in Erwetegem. “Eerder werd beloofd dat de werken zouden starten in april 2018, maar die datum werd niet gehaald", laat schepen Kurt De Loor (sp.a) weten.

Uit het antwoord van minister van Mobiliteit Bellot blijkt dat de werken aan de smalle tunnel onder de spoorlijn Gent-Geraardsbergen zullen starten in mei 2019. “Dat is een jaar later dan beloofd. De tunnel tussen Erwetegem en de Meerlaan in Zottegem is al jaren een doorn in het oog van veel weggebruikers. De tunnel is zeer smal waardoor het onmogelijk is om er te passeren met twee auto’s, bovendien wordt het zicht belemmerd door de S-bocht", zegt Kurt De Loor.

De werken zullen 250 kalenderdagen duren en de kostprijs is geraamd op 1 miljoen euro. “De kronkelige weg wordt deels recht getrokken en de tunnel zelf wordt verbreed. De tunnel wordt ter plaatse gemaakt en daarna onder de spoorweg geschoven. Hopelijk wordt de vooropgestelde timing nu wel gehaald", besluit De Loor.