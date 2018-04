Veilig internetten doe je zo 27 april 2018

De ouderraad van OLVC campus Grotenberge en de Gezinsbond afdeling ZES organiseren op donderdag 3 mei een infoavond over veilig internet. Gastspreker die avond is Steven De Smet, de superflik uit Gent. Tijdens deze infoavond zal Steven De Smet aan de hand van voorbeelden uit de praktijk heel wat praktische en bruikbare tips geven die inzicht geven in de mogelijke gevaren. Die tips moeten helpen om voorzichtiger om te gaan met de gegevens en foto's die we te grabbel gooien op het world wide web. Na de uiteenzetting is er ook tijd voorzien om concrete vragen te beantwoorden die leven bij het publiek. De infoavond vindt plaats op donderdagavond 3 mei om 20 uur in het OLVC campus Grotenberge. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar digitaalgeflikt@gmail.com en kost 4 euro.





Aan de kassa betaal je 5 euro. Leerlingen en studenten mogen gratis binnen. (FEL)