Veertiger blijft in cel na uitval naar 'liefdesrivaal' 03 maart 2018

De 41-jarige Zottegemnaar Abel R.M die vorige zaterdag een 55-jarige man uit Oudenaarde met een breekmes te lijf ging in een koffiehuis in Zottegem, blijft in de cel op beschuldiging van poging doodslag. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde gisteren beslist. De dader verdenkt het slachtoffer van een affaire met zijn echtgenote. "Mijn cliënt heeft nog niet beslist of hij tegen deze beschikking beroep aantekent", zegt de advocaat van de verdachte. "Het gerecht is nog volop zaken aan het onderzoeken. Het zal duidelijk worden, dat mijn cliënt niet de bedoeling had te doden. Dit gaat over slagen en verwondingen. En dat is af te keuren, maar een poging tot doodslag heeft hij niet ondernomen." (DCRB)