VBS wil leerlingen ook in winter te voet of per fiets naar school zien komen

VBS Grotenberge stimuleert haar leerlingen om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te komen. In elke klas hangt een grote spaarposter. Leerlingen die goed zichtbaar naar school komen, kleuren een fluohesje op deze poster in. Per rij van tien fluohesjes, mag men een sticker op de spaarkaart kleven. Om deze kaart vol te krijgen, heeft elke klas vier stickers nodig. Volle spaarkaarten leveren een beloning op. De klassen sloegen de handen in elkaar en haalden op twee weken tijd, maar liefst 56 kaarten binnen. Als beloning werden de leerlingen getrakteerd op een fluofuif.





(FEL)