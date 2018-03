VBS Grotenberge wint praktijksessie over dode hoek 13 maart 2018

Voor haar inspanningen rond Strapdag heeft VBS Grotenberge een praktijksessie rond de gevaren van 'dode hoek' in het verkeer gewonnen. De Octopusschool kwam langs om de kinderen therorie- en praktijklessen te geven. Elk kind kreeg de kans om te ervaren hoe het voelt om een vrachtwagenchauffeur te zijn door zelf achter het stuur plaats te nemen. Veiligheid in het verkeer is immers van groot belang voor elk kind.





(FEL)