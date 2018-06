Vandalen trekken spoor van vernieling SPIEGELS AFGEBROKEN - BANDEN PLATGESTOKEN - KRASSEN IN KOETSWERK FRANK EECKHOUT & RONNY DE COSTER

11 juni 2018

02u36 0 Zottegem Vandalen hebben vrijdagnacht een spoor van vernieling getrokken door het centrum van Zottegem. "Bij minstens vijftien wagens werden spiegels afgebroken, banden platgestoken of krassen in het koetswerk gemaakt", bevestigt politiecommissaris Gery Verlinden.

Bekraste wagens, platgestoken banden, afgebroken spiegels, vernielde bushokjes en ingegooide ramen. In buurgemeente Brakel heeft de politie al enkele weken te maken met zwaar vandalisme. Telkens is er sprake van een vijftal jongeren. Het fenomeen lijkt nu over te waaien naar Zottegem. Maar of het om dezelfde daders gaat, moet onderzoek uitwijzen. De werkwijze van de vandalen is alvast dezelfde: een klein groepje dat 's nachts en in het weekend toeslaat.





"Wij hebben zaterdag melding gekregen van minstens vijftien feiten. Het spoor van vernieling start in de Hoogstraat en loopt via L. Demets en Broeder Mareslaan naar de Ooststraat. Al die feiten gebeurden echter buiten het oog van de bewakingscamera's in het centrum", zegt politiecommissaris Gery Verlinden.





Slachtoffers van het vandalisme hebben schrik voor represailles als ze getuigen. Monnique De Temmerman uit de Broeder Mareslaan neemt echter geen blad voor de mond. "Dat soort vandalisme gebeurt wel vaker. Deze keer heb ik geluk gehad maar in het verleden werd mijn wagen ook al een paar keer bekrast. Eén keer zelfs langs beide kanten", zegt de vrouw. Volgens Monnique ging het vrijdagnacht om vijf of zes jongeren. "De buurvrouw hoorde lawaai en trok haar raam open. Ze riep het groepje toe dat ze de politie ging bellen, waarna ze het op een lopen zetten."





Een andere getuige merkte vrijdagnacht omstreeks 3.30 uur vijf voetballende jongeren op in de Vestenstraat.





"Ze hadden vier barkrukken op





straat gezet en gebruikten die als goal."





Dezelfde nacht werden in de Hoogstraat en op het Stationsplein ook verkeersborden en bloempotten omver gestampt. Uitbater Kurt van café Cambrinus op het Stationsplein hoopt dat de poitie snel ingrijpt.





"De laatste weken is het hier echt de moeite. De fietsenstalling aan het station wordt gebruikt om te dealen en om de haverklap liggen de bloempotten hier omver. Enkele dagen geleden werd nog een vuilbak in brand gestoken en woensdag is mijn bromfiets hier voor de deur gestolen. Ook dat gebeurde 's nachts. De bromfiets werd ondertussen teruggevonden in Sint-Maria-Oudenhove op de grens met Brakel. Com-





pleet vernield. Op de camerabeelden van de Markt is de dief te zien met mijn bromfiets maar de beelden zijn onduidelijk. Hopelijk leveren de beelden van de camera's op het Stationsplein meer succes op, zodat het vandalisme hier in de buurt snel stopt", zegt uitbater Kurt.