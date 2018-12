Vandaal besmeurt 32 parkeerautomaten met graffiti Frank Eeckhout

28 december 2018

18u23 0 Zottegem In het centrum van Zottegem zijn 32 van de 36 parkeerautomaten besmeurd met graffiti. Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is een onderzoek gestart naar de dader(s).

Automobilisten die hun wagen vrijdag parkeerden in het centrum van Zottegem keken raar op toen ze een parkeerticket wilden nemen. Zo goed als alle automaten zijn er bespoten met zwarte graffiti. Dat is onder meer het geval bij de parkeerautomaten in de Stationsstraat, Heldenlaan, Hoogstraat, Vestenstraat en Zavel. Daardoor was het voor de parkeerders onmogelijk om de klok te zien waardoor een parkeerticket nemen uitgesloten was. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. Na de middag werd ook gestart met het reinigen van de parkeerautomaten, maar dat bleek geen eenvoudige klus te zijn.

“Vorige week reeds werden een aantal tags aangebracht op enkele parkeerautomaten. Er is toen al een proces-verbaal opgemaakt. Ook nu weer werd er een PV opgesteld. We gaan ook de camerabeelden bekijken in de hoop de dader te ontmaskeren", zegt hoofdinspecteur Pascal Hubau.

Mensen die denken dat ze nu zomaar onbeperkt hun wagen kunnen achterlaten in het centrum van Zottegem, hebben het mis. “Als de parkeerautomaten niet werken, ben je verplicht om je blauwe schijf te leggen en kan je maximum twee uur parkeren", geeft Hubau nog mee.