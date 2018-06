Van drinkfontein naar podium en terug 25STE EDITIE ROCK ZOTTEGEM WORDT WARMSTE OOIT THOMAS VANDEWALLE

30 juni 2018

De 25ste editie van Rock Zottegem is gisteren begonnen onder een stralende zon. "Het belooft de heetste editie ooit te worden. "We plaatsen drinkfonteinen en maken bezoekers attent op zonbescherming", vertelt organisator Kurt De Loor.

De zilveren jubileumeditie van het muziekfestival Rock Zottegem wordt nu al zo goed als zeker de warmste editie ooit, met temperaturen tot boven de 30 graden. De organisatie heeft zich goed voorbereid op de hitte. "Morgenvroeg (vandaag, nvdr) worden drinkwaterfonteinen op het terrein voorzien", aldus organisator Kurt De Loor. "Behalve extra drinkwater zorgen we ook voor meer schaduwrijke plaatsen op de festivalsite. Verder zullen we de bezoekers er ook attent op maken dat ze voldoende water moeten drinken en zich moeten beschermen tegen de zon. Dit via boodschappen op onze schermen. Al ga ik er vanuit dat ze dat ook zelf wel weten. Als het toch fout gaat, hebben we een grote ploeg met medewerkers van het Rode Kruis beschikbaar."





Rapper vast in file

Rock Zottegem zal ook deze editie kunnen rekenen op duizenden bezoekers. Gisteravond was het festival nog niet uitverkocht, maar het gaat wel in die richting. "Per dag verwachten we zo'n 12.500 bezoekers. Maar goed nieuws dus voor wie er nog bij wil zijn: er zijn nog tickets te bekomen aan de kassa." De Loor werd bij de start van het festival wel al geconfronteerd met een kleine tegenvaller. De Nederlandse rapper Jebroer, die de MainStage mocht openen, stond vast in de file. "Vervelend, maar niets aan te doen. We zullen hem later deze avond programmeren op onze dj stage." Het vooral jonge volk dat voor de rapper was opgedaagd, leek er in elk geval niet wakker van te liggen en ging niet veel later volledig wild bij het optreden van die andere Nederlandse artiest: Lil' Kleine. "De zomervakantie kon voor ons niet beter starten", vertellen vriendinnen Eva Simoens en Laura Devriese. "Dansen en pintjes drinken, dat is het enige wat we dit weekend gaan doen."





Festivalgangers die houden van wat meer luxe, kunnen dit jaar terecht op de vipcamping waar ze genieten van een tweepersoonsbed, verwarming en elektriciteit. Al zal die verwarming deze editie niet nodig zijn. Wel mooi meegenomen is dat de gasten 's ochtends een luxueus ontbijt geserveerd krijgen om op die manier de festivaldag goed te beginnen. "Maar ook op de gewone camping valt er heel wat te beleven. Je kan er barbecuen en de Epic dj's brengen ambiance."





Vandaag zijn Coely, The Offspring en Arno de luidst klinkende namen op de affiche. Morgen zijn dat De Kreuners en Clouseau.





Info: www.rock-zottegem.be.