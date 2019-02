Val van Joke Schauvliege kost Jenne De Potter zitje in parlement Ronny De Coster

06 februari 2019

18u59 2 Zottegem Het ontslag van Joke Schauvliege (CD&V) als Vlaams minister heeft ook gevolgen voor Zottegems burgemeester Jenne De Potter: hij verliest zijn zitje in het Vlaams Parlement.

Jenne De Potter was in het Vlaams halfrond gekomen als opvolger van Joke Schauvliege (CD&V): hij nam haar plaats in toen zij Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving werd. Nu Schauvliege terugkeert als Vlaams volksvertegenwoordiger, zit ze terug op de stoel die De Potter had ingenomen.

Of de Zottegemnaar naar het Vlaams Parlement terugkeert, hangt af van de uitslag van de verkiezingen in mei.