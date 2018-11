Unizo en burgemeester bezoeken EuroTracs op Dag van de Onderneming Frank Eeckhout

17 november 2018

11u26 0 Zottegem Unizo en burgemeester Jenne De Potter hebben op de Dag van de Onderneming een bezoek gebracht aan Eurotracks in Zottegem. EuroTracs is een onderneming die zich specialiseert in de ontwikkeling van ICT-platformen in de transport en logistieke sector.

Met meer dan 20 jaar ervaring in softwareontwikkeling en diverse klanten in de logistieke wereld, startte Christiaan Bert in 2010 de onderneming EuroTracs op. Zijn doel was meer focus leggen op de specifieke problemen die zich voordoen in deze sector. EuroTracs ontwikkelt software tools van hoogstaand technologisch niveau, om de volledige administratie van het transportbedrijf te automatiseren. Daarnaast automatiseren de cabine van de bestuurder, door een boordcomputer te plaatsen, waarvan vandaag reeds meer dan 18.000 units actief zijn over gans Europa.