Uitvinder van 'mini gastric bypass' komt naar AZ Sint-Elisabeth Frank Eeckhout

31 augustus 2018

10u17 0

De Amerikaanse chirurg Dr Robert Rutledge is van 6 tot 8 september te gast in AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Rutledge is de uitvinder van de 'mini gastric bypass'.

Op 6 en 7 september onderricht hij een internationaal gezelschap chirurgen. Zaterdag 8 september tussen 10 uur en 12 uur staat er een ‘Meet and greet the expert’ op het programma. "Dr. Robert Rutledge zal de aanwezigen uitvoerig onderhouden over de operatie mini gastric bypass en zal alle vragen beantwoorden. Deze uiteenzetting is een must voor al wie de operatie onderging of overweegt. Het is een unieke gelegenheid om deze wereldexpert en begenadigd spreker aan het werk te zien. Er wordt simultane vertaling voorzien", laat Valerie Monbaliu weten.