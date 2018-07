Uitstap naar veiling en abdij 07 juli 2018

De Landelijke Gilde Godveerdegem en de KVLV Godveerdegem organiseren een uitstap naar de fruitveiling van Borgloon en Abdij Averbode. De reis is op 1 september, maar de inschrijven starten nu al. "We worden rondgeleid in de fruitveiling en in de stroopfabriek. In Averbode bezoeken we het belevingscentrum van de abdij. Deelnemen kost 55 euro. Leden krijgen 5 euro korting. Info: 09/360.72.17. (DCRB)