Uitbater krantenwinkel moet tijdens overval zak vullen met pakjes sigaretten DCRB/FEL

21 februari 2019

18u22

Bron: Eigen berichtgeving 32 Zottegem De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een Zottegemnaar van 18 en een Zwalmnaar van 19 aangehouden voor een gewapende overval die ze hebben gepleegd op de krantenwinkel Eriann aan de Heldenlaan in Zotttegem. “Ik kreeg een pistool op mij gericht en moest een zak vullen met sigaretten”, getuigt winkelier Franky De Decker.

De overval gebeurde woensdagochtend vroeg. “Het was twintig over vier. De kranten waren net geleverd en ik was bezig met het losmaken van de verpakkingslinten. Ineens stormt hier een kerel binnen met een motorhelm aan. Zijn gezicht zat verborgen achter een doek. Een sjaal, denk ik, maar ik heb hem niet lang aangekeken. Het enige wat nog altijd op mijn netvlies gebrand staat, is het vuurwapen dat hij de hele tijd op mijn bleef richten. Sigaretten!, schreeuwde de kerel. Tegelijk gooide hij op de toonbank een zak, die ik moest vullen. Even dacht ik dat het wapen misschien niet echt was, maar het risico dat de overvaller toch zou schieten, durfde ik niet nemen. Ik heb een vrouw en drie kinderen en ben dus snel naar pakjes sigaretten beginnen grijpen”, vertelt Franky.

Even dacht ik dat het wapen misschien niet echt was, maar het risico dat de overvaller toch zou schieten, durfde ik toch niet nemen. Ik heb een vrouw en drie kinderen en ben snel naar pakjes sigaretten beginnen grijpen. Slachtoffer Franky De Decker

De overvaller vertrok uiteindelijk met een twintigtal pakjes sigaretten. “Ik ben hem nog achterna gelopen. Niet om hem tegen te houden, want hij was nu eenmaal gewapend. Ik hield daarom wat afstand, maar kon toch zien dat hier aan de hoek van de Heldenlaan met de Laurens De Metsstraat een kompaan op een scooter met draaiende motor op de overvaller stond te wachten. De daders zijn weggevlucht in de richting van het station”, getuigt de winkelier.

Puik politiewerk

Een paar uur na de feiten wist de politie van Zottegem de daders al in te rekenen. “Ik ben vol lof over het puike werk dat de politie hier heeft gedaan. Ze hebben bij alle handelaars in de straat camerabeelden opgevraagd en zo konden ze blijkbaar heel snel de twee daders ontmaskeren. Al na de middag kreeg ik te horen dat de overvallers waren opgepakt. Het moeten amateurs geweest zijn, die hier misschien wel al eens over de vloer waren geweest, maar ik schat dat de buit amper 150 euro waard was”, vertelt Franky.

Jonge kerels

De twee verdachten zijn donderdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het gaat om een Zottegemmenaar van 18 en een Zwalmenaar van 19 jaar. Beiden hebben de feiten bekend. De onderzoeksrechter heeft de twee aangehouden op beschuldiging van gewapende overval.