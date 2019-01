Uitbater B&B in Zottegem dood aangetroffen: echtgenote en dochter opgepakt Ronny De Coster en Lieven Samyn

21 januari 2019

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zottegem Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde onderzoekt een verdacht overlijden in het Oost-Vlaamse Zottegem. De uitbater van een bed & breakfast is zondagavond dood aangetroffen in zijn woning. Zijn echtgenote en dochter zijn opgepakt.

Wat zich precies heeft afgespeeld zondagavond in het huis met aanpalende bed & breakfast in de Zottegemse deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove, is nog onduidelijk.

Verdachte omstandigheden

Vast staat dat D.Z. (61) er levenloos werd aangetroffen. Hoe de man om het leven is gekomen, is niet bekend, maar speurders vonden de omstandigheden waarin de man is gevonden meteen verdacht. Volgens de eerste vaststellingen blijkt dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht.

Een afstappingsteam is heel de nacht in en rond de woning aan het werk geweest. Na afloop van het onderzoek ter plaatse heeft de politie het gebouw verzegeld. De twee auto’s van het gezin staan met wielklemmen geblokkeerd.

Vrouw en dochter opgepakt

Zowel de echtgenote van het slachtoffer als de 19-jarige dochter zijn door de politie meegenomen. Ze zijn gearresteerd. Het gaat volgens de eerste vaststellingen om intrafamiliaal geweld, meldt het parket.