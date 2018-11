Tweedejaars Module Talen maken eigen schoollied: KAZ is de max Frank Eeckhout

30 november 2018

13u10 0 Zottegem Jef, Emma, Jelke, Talyane, Brixx, Cato en Hanne uit het tweede jaar Module Talen in het Koninklijk Atheneum te Zottegem hebben een schoollied gemaakt. Het lied kreeg als titel ‘KAZ is de max’.

“Eerst hebben we tekst geschreven. Daarna maakten we de muziek met de app Garageband. We zijn dan naar de opnamestudio getrokken om het lied in te blikken. Eens alles klaar was, hebben we ook een bijhorende videoclip opgenomen", vertellen de leerlingen.

Met dit project nemen ze ook deel aan De Warmste Week. “De opbrengst van onze CD schenken we aan een goed doel. Wij kozen voor het Overkophuis in Gent omdat we vinden dat ze heel goede initiatieven uitwerken voor jongeren", geven de leerlingen nog mee.