Tweedehandsbeurs bij Gezinsbond ZES Frank Eeckhout

06 maart 2019

14u15 0 Zottegem Gezinsbond ZES (Zottegem-Strijpen-Elene) organiseert op zaterdag 16 maart van 14 tot 16 uur opnieuw een tweedehandsbeurs in het Ontmoetingscentrum in Strijpen.

De tweedehandsbeurs is de ideale plaats om gebruikte baby- en kinderspullen, speelgoed en boekjes op de kop te tikken, want alles wat er aangeboden wordt, moet in goede staat zijn. Naast het ontmoetingscentrum is er een ruime parking zodat je geen problemen ondervindt om met de gekochte spullen huiswaarts te keren. De beurs is vrij toegankelijk voor iedereen.