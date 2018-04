Tweedaags indoor festival in Le Miracle 04 april 2018

In feestzaal Le Miracle in de Smissenhoek in Erwetegem wordt komend weekend voor de eerste keer 'Minifest' georganiseerd, een tweedaags indoor festival voor jong en oud.





"Twee avonden met twee verschillende concepten moeten een zo breed mogelijk publiek lokken", vertelt Stijn De Nollin, één van de initiatiefnemers. Op vrijdag is er een fuif met neon-effecten. "Iedereen die aanwezig is, zal bepaalde neonkleuren krijgen waardoor de feestbeesten het lichteffect zelf zullen uitstralen." onder andere Dj's Dave Mitchell, Mackenzie en Drums & Twins zorgen voor de muziek. Zaterdag zorgen artiesten als Yves Segers, Royal Funk Force en Fifties Fever er voor de ambiance. De deuren openen vrijdag om 20 uur. Tickets kosten 4 euro in voorverkoop of 6 euro aan de kassa. Zaterdag kan men er al vanaf 18 uur terecht en betaalt men 8 euro in voorverkoop of 10 euro aan de kassa. Meer info via www.minifest.be. (TVR)