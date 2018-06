Twee maanden rijverbod na ritje met landbouwvoertuig 22 juni 2018

02u32 0 Zottegem L.L. heeft van de politierechter een boete van 1.600 euro en twee maanden rijverbod gekregen omdat hij zonder geldig rijbewijs rondreed met een landbouwvoertuig.

De 24-jarige L.L. uit Zottegem zal in het vervolg wel twee keer nadenken wanneer zijn baas hem een opdracht geeft. De man kreeg in de Oudenaardse politierechtbank namelijk een geldboete van 1.600 euro en twee maanden rijverbod opgelegd nadat hij in opdracht van zijn werkgever rondreed met een landbouwvoertuig om zand te vervoeren op de Scheldekop in Oudenaarde. Hij beschikte echter niet over een geldig rijbewijs.





"Je werkgever heeft je slecht geïnformeerd, maar ik kan niets anders doen dan de wet toepassen", vertelde de politierechter, die ook wees op het feit dat de man al een gelijkaardige veroordeling opliep. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst opnieuw moeten zien te slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)