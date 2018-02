Twee keer over de kop, maar ongedeerd 21 februari 2018

02u48 0

De bestuurder van een Audi moet een goede engelbewaarder hebben, nadat die bij een verkeersongeval gisterenavond, rond kwart voor zeven op de Europaweg (N42) in Zottegem, twee keer over de kop ging. De wagen was tegen een andere auto gebotst. De aanrijding gebeurde, toen een van de bestuurders op de rechter rijstrook wilde inhalen. Een team van de brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken wagens op te ruimen.





(DCRB)