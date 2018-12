Twee jaar cel gevorderd voor stelen van gsm’s festivalgangers op Rock Zottegem “Ik zat in geldnood en wilde gewoon een centje bijverdienen” LDO

03 december 2018

13u38 0 Zottegem Een 31-jarige Roemeen riskeert twee jaar cel voor het stelen van meerdere smartphones op het festival Rock Zottegem. De zaak kwam maandag voor in de correctionele rechtbank in Oudenaarde.

De politie kreeg tijdens het festival afgelopen zomer meerdere meldingen van festivalgangers die hun gsm kwijt waren. Aan de hand van de beschrijving van de dief kon de beklaagde gevat worden. In zijn rugzak vond de politie tien smartphones en drie hoesjes.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man niet alleen handelde. “Er hebben zich 28 slachtoffers gemeld, maar er zaten maar tien gestolen smartphones in de rugzak”, zei de procureur. Volgens haar zijn er voldoende aanwijzingen dat er nog handlangers actief waren tijdens het festival. “We weten dat de beklaagde in Duitsland bekend staat als zakkenroller en bovendien heeft hij contacten met anderen uit dat dossier. Uit het telefonieonderzoek bleek ook dat de man op het festival contact had met andere personen die zich onder dezelfde mast bevonden.”

Geldnood

De man gaf in de rechtbank de diefstal van de tien gsm’s toe, maar hij ontkende dat hij samenwerkte met anderen om nog meer gsm’s te stelen. “Ik zat in geldnood en ik wou gewoon wat bijverdienen”, zei hij.

Of de man effectief twee jaar naar de cel moet, zoals het Openbaar Ministerie heeft gevorderd, weten we op 17 december.