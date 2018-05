Truck grijpt lege lijnbus in de flank 18 mei 2018

Aan kruispunt Vosken is gisteren een vrachtwagen ingereden op een lege bus van vervoersmaatschappij De Lijn. Daarbij sneuvelden bijna alle zijramen van de lijnbus. ook de cabine van de vrachtwagen liep heel wat schade op. De Oost-Europese trucker kwam uit de richting van Wetteren. Aan de verkeerslichten in Oombergen nam de man de afslagstrook richting Oudenaarde. Een bus van De Lijn, die van de N42 kwam, draaide net op dat moment de N46 richting Oudenaarde op en werd in de flank gegrepen. Beide chauffeurs kwamen er met de schrik vanaf. Door het ongeval bleef de afslagstrook richting Oudenaarde een tijdlang versperd. Brandweerpost Zottegem werd opgeroepen om signalisatie aan te brengen en het glas op te ruimen. (FEL)