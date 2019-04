Trek eens op bieruitstap met Bles Frank Eeckhout

09u19 0 Zottegem De Zottegemse bierliefhebbers van Bles trekken op zaterdag 25 mei op bieruitstap naar het Waasland.

“Beginnen doen we met koffie en chocolade tijdens een bezoek aan Chocolatier Balerdon. Daarna gaat het richting VBDCK in Tielrode waar we bij de lunch de ‘Kerel’ ontdekken. In de namiddag brengen we nog een bezoek aan Musketeers, waar we verschillende biertjes proeven", laat Luc Keerstock weten. Inschrijven kan tot 15 mei door een mail te sturen naar yannick@bles.be. Afspraak om 7.45 uur aan de achterkant van het station in Zottegem. De terugkomst is voorzien omstreeks 18 uur.