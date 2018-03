Trappistenavond en bierquiz 13 maart 2018

De bierliefhebbers van Bles organiseren op vrijdag 16 maart om 20 uur hun jaarlijkse trappistenproeverij in café Den Engel langs de Gentse Steenweg in Grotenberge. "We gaan enkele klassiekers blindproeven en natuurlijk maken we ook kennis met enkele van de nieuwere trappisten", zegt David Le Roy. Inschrijven kan via david@bles.be of op het nummer 0472/27.98.67. Deelnemen kost 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. (FEL)