Trappisten proeven bij Landelijke Gilde 02u41 0

Bij Landelijke Gilden Godveerdegem kan je op maandag 15 januari proeven van enkele trappisten. Landelijke Gilden bracht de abdis van Klaarland en de abt van Westvleteren samen voor een uniek interview. Via stellingen en citaten uit dit gefilmd interview komen drie grote thema's aan bod: arbeid, zingeving en solidariteit. Ondertussen kan je de verschillende soorten trappist van de abdij van Westvleteren proeven. Jürgen Soetens, pastoraal vormingswerker van Landelijke Gilden, praat de avond aan elkaar. Deze trappistenavond start om 19.30 uur en vindt plaats in het ontmoetingscentrum in Godveerdegem. Inschrijven kan tot 10 januari bij Jef Vande Velde via landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com of op het nummer 09/360.72.17 en kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. (FEL)