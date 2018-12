Traiteur verkoopt uiteindelijk 2.400 wiltloofrolletjes voor De Warmste Week Frank Eeckhout

09 december 2018

10u41 0 Zottegem Traiteur Xavier Wyndendaele van Art Catering in Leeuwergem heeft uiteindelijk 2.400 witloofrolletjes met ham en kaas verkocht voor De Warmste Week van Studio Brussel.

Wat begon met de verkoop van een overschot aan witloofrolletjes mondde uit in explosie aan bestellingen. “Ik had zo’n 70 witloofrolletjes over en postte daarvan een foto op Facebook met de bedoeling die te verkopen voor De Warmste Week. Enkele minuten later was ik al uitverkocht en de bestellingen bleven maar komen. Ik besliste dan maar om door te gaan tot 1.000 witloofrolletjes. Ook die vlogen in één, twee, drie de deur uit. Zaterdag heb ik noodgedwongen de bestellingen afgeklopt op 2.400 euro omdat ik anders achterop dreigde te geraken met mijn ander werk. Het goede doel waaraan ik de opbrengst schenk, maak ik weldra bekend", laat Xavier weten.