Traiteur overstelpt met vraag naar witloofrolletjes met kaas en ham voor De Warmste Week “Alles begon met de verkoop van een overschotje” Frank Eeckhout

04 december 2018

14u27 6 Zottegem Xavier Wyndendaele van Art Catering in Leeuwergem wordt overstelpt met bestellingen voor witloofrolletjes met kaas en ham. “Ik postte op Facebook dat ik een overschot van 70 witloofrolletjes verkocht voor De Warmste Week. Ondertussen zijn er al meer dan 900 besteld", lacht Xavier.

Je bent traiteur en zit met een overschot van 70 witloofrolletjes. Met De Warmste Week in het achterhoofd post je een foto van de rolletjes op Facebook met de vermelding dat je die verkoopt voor een goed doel. De bestellingen exploderen en enkele dagen later gaat al je vrije tijd op in het maken van witloofrolletjes. Xavier Wynendaele van Art Catering wist even niet wat hem overkwam.

“Vorige vrijdag kocht ik een kratje witloof en wat ham om witloofrolletjes te maken voor mijn gezin. Toen ik die aan het bereiden was, bedacht ik dat 80 rolletjes veel was voor ons gezin. Ik hield er tien voor ons en besliste om de rest te verkopen voor De Warmste Week. Ik wilde al jaren iets doen voor de actie van Studio Brussel, maar door allerlei omstandigheden was dat er nooit van gekomen. Ik nam een foto van de overschot en postte die op Facebook met de vermelding dat ze te koop waren”, vertelt Xavier.

Kramp

Zijn bericht stond nog maar enkele seconden op Facebook of de eerste bestellingen liepen al binnen. “Die 70 witloofrolletjes waren in een mum van tijd de deur uit. En de bestellingen bleven maar komen. Ik besloot dan maar om er vol voor te gaan. Duizend euro ophalen werd mijn streefdoel, maar dat heb ik al bijna bereikt. Ik heb mijn ambitie ondertussen bijgestuurd en hoop op 2.000 euro. Momenteel zijn er meer dan 900 witloofrolletjes besteld en het houdt niet op. Het zijn trouwens niet enkel Zottegemnaren die bestellen, maar ook mensen uit Wetteren, Denderleeuw, Oudenaarde en Ninove hebben mijn post opgemerkt. Ik krijg bijna de kramp in mijn vingers van het rollen”, grapt Xavier.

De Zottegemnaar verkoopt de witloofrolletjes per zes of per tien stuks aan respectievelijk 6 en 10 euro. “Ik krijg te horen dat ik veel te weinig vraag, maar ik wil iedereen de kans geven om er te kopen. Op die manier kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan de actie. Wel ben ik nog op zoek naar een goed doel om te steunen. Het liefst iets met kinderen via een vereniging die amper aandacht geniet. Die mag zich altijd aanbieden via artcatering@skynet.be. Langs deze weg kunnen trouwens ook nog altijd bestellingen geplaatst worden", besluit Xavier.