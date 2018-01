Tragewegenplan Velzeke en Strijpen goedgekeurd 30 januari 2018

De gemeenteraad heeft het tragewegenplan voor Velzeke en Strijpen goedgekeurd. "Dankzij onze partners van de provincie en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen konden we ook in 2017 vlot verder werken aan het tragewegenplan van onze stad. Hierdoor is er ook een plan van aanpak voor de trage wegen in de deelgemeenten Velzeke en Strijpen. Door het erg gewaardeerde werk van de vele vrijwilligers, die de trage wegen een warm hart toedragen, konden we meteen ook al een voorsprong nemen op de vierde en laatste fase. De evaluatiekaarten van de deelgemeenten Oombergen en Elene worden binnenkort ter inzage voorgelegd aan de bevolking, waarna de gespecialiseerde werkgroep tegen de zomer zal zorgen voor een haalbaar en concreet plan voor de laatste fase", zegt schepen Peter Vansintjan (CD&V). Het tragewegenplan van Zottegem zal tegen de zomer van dit jaar klaar zijn. Daarna wordt de concrete uitvoering van het plan met alle betrokkenen in gang gezet. (FEL)