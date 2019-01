Toekomstig burgemeester van Zottegem Matthias Diependaele trekt N-VA-lijst voor Vlaams Parlement Frank Eeckhout

15u38 0 Zottegem Zottegemnaar en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele staat op de eerste plaats op de Vlaamse N-VA-lijst voor Oost-Vlaanderen. Hij wordt gevolgd door Sarah Smeyers, die de overstap maakt van het federale halfrond. Lijstduwer is Lieven Dehandschutter, burgemeester van Sint-Niklaas.

Matthias Diependaele (39) werd na de gemeenteraadsverkiezingen schepen in Zottegem. Over drie jaar neemt hij de sjerp over van huidig burgemeester Jenne De Potter (CD&V). Dat Diependaele voor N-VA de Vlaamse lijst trekt in Oost-Vlaanderen is de logica zelve. Als fractieleider in het Vlaams parlement geniet hij nationale bekendheid. Toch weigert Diependaele nu al toekomstplannen te maken.

“We willen in eerste instantie de verkiezingen winnen zodat we opnieuw aan zet zijn in Vlaanderen. Mijn ambities zijn daarbij ondergeschikt", zegt Diependaele. Vijf jaar geleden behaalde de Zottegemnaar ruim 47.000 voorkeurstemmen. “Ik ga daar nu geen getal op kleven. Ik ben trouwens ook nog niet bezig met die verkiezingen. Mij inwerken in mijn schepenambt is momenteel prioritair", geeft Diependaele nog mee.