Toegangspoort park van Breivelde krijgt opknapbeurt 10 april 2018

De toegangspoort van het park van Breivelde in Grotenberge wordt opgeknapt. Gisteren begon een aannemer met de werken. "De kantelen zijn in heel slechte staat. Ze moeten afgebroken en weer opgebouwd worden. Het schrijnwerk is volledig aan vernieuwing toe.





Daarnaast gaan we alle voegen uitslijpen en de toegangspoort opnieuw voegen. Omdat het om precisiewerk gaat, zullen de werken toch tot aan het bouwverlof duren", vertelt de aannemer. De werkmannen beloven ook rekening te houden met de bezoekers van het park en de klanten van het restaurant in het het kasteel. "Het is niet de bedoeling dat zij door een gordijn van stof moeten. Telkens iemand passeert, leggen we de werken even stil."





