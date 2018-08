Tieners leren fotograferen op cultuurkamp Frank Eeckhout

30 augustus 2018

"Iedereen kan foto's nemen. De kunst is om goeie foto's te nemen", zegt lesgever Kim Uytterhaegen.

Negen tieners nemen deze week deel aan het cultuurkamp fotografie van de Zottegemse jeugddienst. "Na vier dagen hebben de jonge fotografen al heel wat bijgeleerd", ondervindt Uytterhaegen. De jongeren gaan vooral veel op stap op zoek naar mooie beelden. "Daarbij houden we rekening met de lichtinval en schaduw. Ook zorgen we ervoor dat de foto's scherp zijn. We fotograferen niet alleen in de natuur, maar maken ook portretfoto's van elkaar", vertelt de 14-jarige Louise. "En we maken postkaarten. Kleine foutjes of mankementen bewerken we met photoshop", vult Victor (13) aan.