Thuiszorg moet beter, ook in Zuid-Oost-Vlaanderen: slechts 8 van de 43 lokale dienstencentra zijn gerealiseerd Frank Eeckhout

01 april 2019

14u22 0 Zottegem Als we ouderen langer in hun vertrouwde huis willen latten wonen, moet de thuiszorg in Zuid-Oost-Vlaanderen een serieuze tand bijsteken. “In de hele regio zijn slechts 8 lokale dienstencentra te vinden, terwijl Vlaanderen 43 lokale dienstencentra in de regio vooropstelt", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a).

We worden met zijn allen ouder en de prijzen voor een verblijf in een woonzorgcentrum swingen de pan uit. Rusthuisbewoners tellen gemiddeld meer dan 1700 euro per maand neer voor een verblijf in een woonzorgcentrum en dat terwijl een gemiddeld pensioen amper 1200 euro bedraagt. “Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra spelen hier een belangrijke rol in. Maar daar is in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zeker nog werk aan de winkel. Als het op erkende dagverzorgingscentra aankomt, hinkt vooral de regio Oudenaarde-Ronse achterop. Daar zijn slechts 5 van de vooropgestelde 9 erkende dagverzorgingscentra gerealiseerd. In 3 gemeentes is er helemaal geen voorziening", zegt Kurt De Loor.

Vlaanderen stelt in een gemeente één lokaal dienstencentrum voorop per 15.000 inwoners. In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen gaat het om 43 lokale dienstencentra. Maar daar zijn er vandaag slechts 8 van gerealiseerd, een zeer teleurstellend cijfer. Enkel in Aalst (3) , Zottegem (1), Herzele (1), Geraardsbergen (1), Oudenaarde (1) en Ronse (1) zijn er lokale dienstencentra. In 15 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen senioren niet terecht in een lokaal dienstencentrum. Er is echt een inhaalbeweging nodig in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Lokale dienstencentra zijn een onontbeerlijke schakel om vereenzaming tegen te gaan en zorgen er mee voor dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen. Een lokaal dienstencentrum kan vaak uitgroeien tot het kloppend hart van een buurt of wijk. Ook in onze regio hebben senioren recht op de gepaste zorgen, er moeten dringend meer investeringen gebeuren.”

Een andere onontbeerlijke schakel om senioren zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen is het dagverzorgingscentrum. Daar krijgen senioren overdag de nodige zorgen, terwijl ze ‘s avonds in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven. “Toch zijn er in onze regio nog 6 gemeenten zonder dagverzorgingscentrum. Ook daar hinkt de regio Oudenaarde-Ronse achterop met slechts 5 erkende dagverzorgingscentra terwijl er nood is aan 9 dagverzorgingscentra. In elke gemeente zouden de senioren moeten kunnen aankloppen bij een lokaal dienstencentrum of een dagverzorgingscentrum. Enkel door ervoor te zorgen dat senioren dichtbij huis de juiste zorgen kunnen krijgen, kunnen we ervoor zorgen dat ze langer in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven. Daar moet echt werk van gemaakt worden", besluit De Loor.