Theater, film, muziek, dans, architectuur, literatuur en beeldende kunst op Kunstendag voor kinderen Frank Eeckhout

08 november 2018

12u29 0 Zottegem Kunstendag voor kinderen. Dat is theater, film, muziek, dans, architectuur, literatuur, beeldende kunst en combinaties daarvan. “Je kan voorstellingen bijwonen, je op een tentoonstelling laten rondleiden of aan een workshop meedoen", zegt schepen van Cultuur Sandra De Roeck.

In Zottegem slaan CC Zoetegem, Centrum voor Streekgeschiedenis, Huis van het kind, Bibliotheek, SABK en SAMWD de handen in elkaar om samen een parcours te creëren langs verschillende locaties. “In het SABK is er een workshop druktechniek met mousse op papier. In het Centrum voor Streekgeschiedenis kan je terecht voor de interactieve wandeling Zottegem met Egmont, in de bibliotheek zijn er workshops audiovisuele kunst en samen zingen met het kinderkoor en in CC Zoetegem is er een theatervoorstelling", laat Sandra De Roeck weten.

Het volledige programma kan je nalezen op www.zottegem.be.