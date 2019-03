The man who saved the world in Cinema Kreim Freis Frank Eeckhout

05 maart 2019

12u07 0 Zottegem Cinema Kreim Freis van de Zottegemse Grijze Geuzen presenteert op donderdag 7 maart om 14 uur de film The man who saved the world in zaal Sotto van Lokaal Dienstencentrum Egmont.

De Grijze Geuzen hebben ditmaal een thriller op hun filmmenu geplaatst als tweede lentefilm. In “The man who saved the world” moest Stanislav Petrov, officier in het Sovjetleger, in 1983 een keuze maken die onoverzienbare gevolgen zou hebben. In het controlecentrum waar hij werkt, wordt een raket gedetecteerd die vanuit de VS de Sovjet-Unie aanvalt. Op Petrovs schouders rust de beslissing of de Sovjet-Unie snel als tegenreactie nucleaire raketten lanceert. Een thriller die de kijkers doet beseffen hoe dicht de wereld stond bij een apocalyps.

De toegang bedraagt 5 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. Zoals gebruikelijk is er na de vertoning koffie en gebak voorzien.