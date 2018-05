The Empty Shop veilt miskopen voor goede doel LEDEN VAN CURIEUS VERKOPEN KLEDIJ IN STATIONSSTRAAT FRANK EECKHOUT

05 mei 2018

02u29 0 Zottegem Een lege winkel vullen met miskopen en ze vervolgens verkopen voor een goed doel. Dat is het opzet van The Empty Shop, die tijdens de zomerbraderie de deuren opent in de Stationsstraat in Zottegem. "Ook enkele BV's schenken items uit hun kleerkast."

Een broek waar je eigenlijk - leve de ontkenningsfase - niet langer in past, een bloes die veel te wijd is, een prachtig paar schoenen waarmee je de overkant van de straat niet haalt... We hebben allemaal zo'n miskoop in de kast liggen. Geen tot op de draad versleten afdankertje, maar gewoon een stuk dat je niet draagt, hoe mooi je het ook vindt. The Empty Shop nodigt je uit om je mooie kledingstukken een nieuw leven te geven. Het concept wordt dit jaar voor het eerst in Zottegem georganiseerd. "The Empty Shop is een winkel met lege kasten, lege rekken en kale paspoppen, die we in aanloop naar de zomerbraderie vullen met kledinggiften. Van maandag 11 tot vrijdag 16 juni kan je in de winkel in de Stationsstraat 41 terecht om je kledingstukken te doneren. Wie nu al iets kwijt wil, kan bij de leden van Curieus terecht of kan dat doen via mosterdpot@curieuszottegem.be", vertellen Sandra De Roeck en Anja Van De Kerckhove.





Bekende Vlamingen

Ook enkele BV's en bekende Zottegemnaren hebben beloofd een miskoop te schenken. "Jean Blaute schonk al een chacabana, een hemd uit Latijns-Amerika. Verder spreken we ook al onze lokale handelaars aan om ons te steunen. We denken daarbij aan een kledingstuk uit de collectie van vorig jaar. Wat BV's schenken gaan we per opbod verkopen. De andere kledij en accessoires mogen weg aan een democratische prijs. Ondertussen hebben we al een mooie collectie verzameld. Daar hangen ook stukken van bekende merken bij", zegt Sandra.





vzw Hangjongeren

De opbrengst van The Empty Shop gaat naar de vzw Hangjongeren. "Dat zijn enkele vrienden die jongeren van straat plukken om hen zinvolle vrijetijdsbesteding te geven. Alle jongeren zijn welkom en het is volledig gratis om deel te nemen. De initiatiefnemers houden een oogje in het zeil zodat iedereen op eigen tempo kan sporten. Zowel de jongeren als de initiatiefnemers leren op een sportieve manier van elkaar. De hoofdbedoeling achter het project is jongeren de kans geven om aan een zinvolle vrijetijdsbesteding te doen. De jongeren houden zich voornamelijk bezig met de discipline 'calisthenics', een sport waar je voornamelijk spieroefeningen doet. Deze zomer willen ze ook enkele socio-culturele workshops organiseren. Omdat ze daarvoor de financiële middelen niet hebben, kan de opbrengst van The Gift Shop hen op weg helpen hun droom te verwezenlijken", besluit Sandra.





The Gift Shop is open op donderdag 21 juni van 18 tot 22 uur en vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni van 10 tot 18 uur.