TGV speelt 'Opa en Pepe' 28 februari 2018

Toneelgezelschap Velzeke speelt op zaterdag 24 maart de première van het blijspel 'Opa en Pepe' van Rene Gybels in het ontmoetingscentrum langs de Provinciebaan in Velzeke. De andere voorstellingen vinden plaats op 25, 30 en 31 maart. Op maandag 26 maart speelt het gezelschap ook een galavoorstelling. Tickets voor deze voorstelling kosten 15 euro. Voor een gewone voorstelling betaal je 8 euro. Kinderen tot 12 jaar kijken gratis mee. Reserveren kan via nadine.schepens@skynet.be of op het nummer 0486/09.71.85.





(FEL)