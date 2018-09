Tentoonstelling toont oud en nieuw Zottegem Frank Eeckhout

03 september 2018

In Lokaal Dienstencentrum Egmont kan je vanaf vandaag gratis de tentoonstelling ZOOM op Zottegem bezoeken.

“De fototentoonstelling toont het Zottegemse straatbeeld vroeger en nu. Naast oude foto’s van fijne plekken in de Egmontstad, gingen vrijwilligers op pad om op diezelfde plekken een nieuwe foto te nemen. De resultaten zijn echt verrassend. Zo zie je perfect hoe de Markt door de jaren heen ingrijpend veranderd is en hoe bijvoorbeeld het Romeins Plein in Velzeke geëvolueerd is",

laat OCMW-voorzitter Kurt De Loor weten. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Centrum voor Streekgeschiedenis en verschillende vrijwilligers uit LDC Egmont.

ZOOM op Zottegem kan nog bezocht worden tot en met 28 september tijdens de openingsuren van het Lokaal Dienstencentrum.