Tentoonstelling Geert Van der Linden in bib 25 januari 2018

In de bibliotheek van Zottegem loopt nog tot 15 april een fototentoonstelling van Geert Van der Linden. Geen macrofotografie maar wel kleine geïsoleerde deeltjes uit het landschap. Deeltjes die fascineren en telkens doen afvragen wat het is of zou kunnen zijn. Soms is het duidelijk te achterhalen, soms hoort er een verhaal bij, maar het onderwerp kan ook mysterieus zijn en wakkert de fantasie aan. Beelden die uit de context zijn weggenomen, waarbij natuurlijke vormen op vereenvoudigde of veranderde wijze worden weergegeven, maar waarin het landschap niet is verbannen. Geert behaalde in 2016 het getuigschrift hogere graad Fotokunst aan de Stedelijke Academie Beeldende Kunst in Zottegem.





(FEL)