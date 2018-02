Tennisclub legt dan toch drie padelterreinen aan 27 februari 2018

02u52 0 Zottegem Tennisclub Zottegem gaat dan toch drie padelterreinen aanleggen. Buurtbewoners en Groen kelderden nochtans eerdere plannen voor de aanleg van dergelijke terreinen. "De padelterreinen komen niet aan de straatkant, maar 60 meter verwijderd van de huizen", verzekert voorzitter David Van Der Meulen.

Omdat buurtbewoners en Groen de komst van vier padelterreinen niet zagen zitten, dreigde Tennisclub Zottegem de bot van de padelsport te missen. Zij tekenden bij de provincie bezwaar aan tegen het rooien van 26 eiken, beuken en dennenbomen achter de kantine van TC Zottegem in de Bevegemstraat. De bomen moesten plaats ruimen voor de aanleg van twee padelterreinen. Omwonenden vreesden ook dat die terreinen voor heel wat overlast zouden zorgen.





Om dat te staven, trokken ze zelf naar een club waar acht padelterreinen liggen om er geluidsmetingen uit te voeren. Tennisclub Zottegem heeft nu een compromis uitgewerkt. "We offeren één tennisveld op om drie padelterreinen met kunstgras aan te leggen. Dat tennisveld ligt 60 meter van de straatkant, waardoor we voor de omwonenden geen overlast verwachten. We hebben hiervoor een infovergadering belegd en we hebben ook alle buurtbewoners op de hoogte gebracht. We hopen de terreinen in de paasvakantie in gebruik te nemen", zegt voorzitter David Van Der Meulen. Volgende winter wil TC Zottegem ook een nieuwe kantine bouwen. "Die komt centraal te liggen, waardoor je een mooi zicht krijgt op de overdekte tennishal en alle buitenterreinen. Wat er met de oude kantine gaat gebeuren, weten we nog niet", geeft Van Der Meulen nog mee. (FEL)