Tegen muur na slippartij in bocht 02u52 0 Foto Ronny De Coster De auto kwam tot stilstand op het tuinmuurtje. Zottegem Aan Ten Ede in Sint-Maria-Oudenhove heeft een auto gisterennamiddag een vrij indrukwekkende slipper gemaakt.

Een jonge chauffeur kwam met zijn wagen vanuit de richting Zottegem aangereden, toen hij zich op het natte wegdek kennelijk liet verrassen in de scherpe bocht.





Tuinmuur

De autmobilist verloor de controle over het stuur, waarna de wagen om zijn as tolde en aan de overkant van de weg tegen een tuinmuur botste. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf. Het is al lang niet meer de eerste bestuurder die op die plaats uit de bocht is gegaan. (DCRB)