Technische dienst rijdt op aardgas Frank Eeckhout

11 november 2018

10u52 0 Zottegem Met de ondertekening van het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen engageerde Herzele zich om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 drastisch te verminderen. Duurzame mobiliteit is daarbij één van de speerpunten. Daarom koos het gemeentebestuur bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen voor de technische dienst voor een bestelwagen op CNG (aardgas).

“Aardgas is minder vervuilend dan benzine of diesel en het aantal tankstations met een CNG-pomp is de voorbije jaren enorm gestegen”, zegt schepen van Milieu en Openbare Werken Jan Van Damme. “Deze bestelwagen op CNG is echter niet onze eerste duurzame wagen in het wagenpark. Sinds 2014 doorkruist een medewerker van onze technische dienst de gemeente met een elektrische zwerfvuilwagen.”

Herzele blijft investeren in een duurzaam wagenpark. Binnenkort wordt er een elektrische wagen aangekocht. “Deze wagen zal ingezet worden voor dienstverplaatsingen van het eigen personeel, maar kan ook gebruikt worden door burgers wanneer de gemeente gesloten is en de wagen anders toch stil staat. Zo stimuleren we gedeeld vervoer in onze gemeente. Dat is ook één van de actiepunten uit het klimaatplan", aldus Van Damme.